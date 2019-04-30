Футбол

Рюдигер перенес операцию и пропустит остаток сезонаРИА Новости 15:31

Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Рюдигер перенес операцию по поводу травмы колена и выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды. Рюдигер получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" 28 апреля (1:1).
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Защитник «Челси» Рюдигер перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sport24.ru12:40

СМИ: Защитник «Челси» пропустит остаток сезона

Матч ТВ09:44

Рюдигер выбыл до конца сезона. Он перенесет операцию на колене

Sports.ru09:59

Рюдигеру нужна операция

Евро-футбол.ру09:41

Источник: Рюдигер больше не сыграет в этом сезоне

ProstoProSport09:19

Рюдигер из-за травмы пропустит остаток сезона

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СМИ: Защитник «Челси» пропустит остаток сезона

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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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