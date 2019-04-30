Футбол
Рюдигер перенес операцию и пропустит остаток сезонаРИА Новости 15:31
Защитник лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Рюдигер перенес операцию по поводу травмы колена и выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте команды. Рюдигер получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" 28 апреля (1:1).
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Избранный на должность президента Украины Владимир Зеленский объявил конкурс для поиска помощника.
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Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
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Месси получит правительственную награду Каталонии
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Политика
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США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти считают происходящее в настоящий момент в Венесуэле «потенциально переломным моментом».
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Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
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Скончалась французская актриса Анемон
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