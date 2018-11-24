Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР
RT на русском
вчера в 21:54

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
RT на русскомвчера в 21:54

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Совбез ООН сделал исключение в санкциях против Северной Кореи

Вести.Ruвчера в 22:11

CМИ сообщили об исключении Совбеза ООН для Сеула по санкциям против КНДР

РБКвчера в 22:09

Главные новости к утру 24 ноября

Коммерсантъвчера в 23:06

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

RT на русскомвчера в 21:54

CБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Газета.Ruвчера в 21:54

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям против КНДР

РИА Новостивчера в 21:18

Совбез ООН сделал Южной Корее исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР

Говорит Москвавчера в 22:57
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 02:01
Политика

Минюст Украины отказался передавать УПЦ Почаевскую лавру

Права на пользование зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры было передано канонической УПЦ в 2003 году.
Обновлено в 02:02
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 01:54
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 01:22
Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Обновлено в 01:48
Политика

Вышинский рассказал об условиях содержания в СИЗО

Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве по обвинениям в государственной измене, рассказал о нормальных отношения с сокамерниками, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 00:00
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 01:47
Политика

Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране.
Обновлено в 01:41
Политика

В США причиной пожаров и ураганов назвали изменения климата

Участившиеся лесные пожары и ураганы на территории США являются следствием изменения климата.
Обновлено в 02:00
Политика

В МИД России заявили о нежелании США вести переговоры по ДРСМД

Россия и США ведут переговоры по Договору РСМД только на уровне экспертов, заявили в МИД РФ.
Обновлено в 01:58
Политика

Куйвашев рассказал, что дало региону участие в борьбе за «Экспо-2025»

Участие в заявочной кампании на право проведения «Экспо-2025» дало Екатеринбургу и всему региону колоссальный опыт.
Обновлено в 01:56
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