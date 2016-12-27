Общество
Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсонРИА Новости 06:59
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заняла первое место в "Рейтинге травли" медиаперсон, опубликованном на сайте RT. На второй и третьей строчках — феминистка Белла Рапопорт и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.
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Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.RT на русском05:04
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