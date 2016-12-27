Общество

Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсонРИА Новости 06:59

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заняла первое место в "Рейтинге травли" медиаперсон, опубликованном на сайте RT. На второй и третьей строчках — феминистка Белла Рапопорт и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.
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RT публикует второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Божена Рынска (коэффициент негатива — 33,5%), журналист Новый "Рейтинг травли" возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска. Поводом для травли в адрес журналистки стало интервью, которое она дала Ксении Собчак.
RT на русском05:04

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Результаты второго «Рейтинга травли» медиаперсон обусловили человеческим раздражением

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Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

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Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон

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Рынска лидирует в «Рейтинге травли» медиаперсон

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Рынска подвинула Скабееву в скандальном рейтинге после интервью Собчак

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Рейтинг травли: место Симоньян и Венедиктова заняли Рынска и Малахов

Вести.Ru06:55
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«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика

Почему партия Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле и Анкаре

Обновлено в 09:30
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Женщина скончалась из-за оторвавшегося тромба, ее родные винят в смерти чиновников.
Обновлено в 08:00
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Политика

Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Чемпион мира решил уйти из «Реала»

Игрок собирается уйти из стана «сливочных» в летнее трансферное окно. Француз — чемпион мира-2018 в составе национальной команды.
Обновлено в 11:54
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе

Обновлено в 08:14
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Обновлено в 10:52
Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 39 млн за защитника «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаке.
Обновлено в 09:52
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Финансы

ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка»

ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle убили в США

Подозреваемые пока не установлены, сообщает телеканал «360». Рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхед) родился и жил в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Иван Ургант разыграл поклонников сериала «Игра престолов»

Обновлено в 10:08
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Футбол

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
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Божена Рынска
Российская телеведущая
Российская журналистка, светский обозреватель, колумнист газеты «Известия», журнала «GQ», портала «Газета.Ru». Известна также как блогер и писатель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Владимировна Скабеева
Российская телеведущая
Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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