Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%REGNUM 08:39

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Люди стали чаще выбирать видеокарты AMD, чем NVIDIA

Ferra07:44

Рынок видеокарт обрушился на 43% за год

Профиль11:24

AMD начала теснить NVIDIA на рынке дискретных видеокарт

Экономика сегодня09:01

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

REGNUM08:39

Рынок продаж видеокарт резко снизил показатели

iReactor16:58

«Беда не приходит одна» — мировой рынок видеокарт рухнул на 44%

Красная весна05:42

AMD удалось потеснить NVIDIA на рынке видеокарт в первом квартале

3DNews04:20
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Наука

Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта

В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено в 06:51
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено в 18:30
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Общество

Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России

Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52
Футбол

Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 18:18
Политика

Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге

Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Единоборства

Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд

В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.
Обновлено в 18:14
Кино

Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино

Обновлено в 17:01
Кино

Липчане в 4 утра устроят представление на Невском проспекте

Как сообщают организаторы фестиваля, липчане представят спектакль о начале Великой Отечественной войны и о маленькой девочке Соне.
Обновлено вчера в 01:41
Здоровье

Раскрыты 5 причин вздутия живота

Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено в 13:56
Общество

Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе вечером 22 июня.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28
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Advanced Micro Devices
Американская компания
Производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат.
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