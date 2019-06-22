Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%REGNUM 08:39
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Наука
Длительные рабочее время связано с повышенным риском инсульта
В новом исследовании Американской Ассоциации Сердца (American Heart Association) обнаружено, что у людей, которые работают на протяжении многих часов в течение 10 или более лет, повышен риск развития инсульта.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
Обновлено в 18:21
Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
Столичная выпускница Анастасия Андрюнина единственная во всей стране сдала Единый государственный экзамен по китайскому языку на 100 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:02
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Тверской области катер врезался в берег
Обновлено в 17:08
Политика
Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Происшествия
На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца
В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52
Футбол
Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
Обновлено в 18:18
Политика
Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Крупный пожар возник в цеху лакокрасочных материалов в Екатеринбурге
Возгорание произошло в цеху лакокрасочных материалов, который расположен на улице Труда. Площадь пожара составляет 600 кв. метров.
Обновлено в 09:18
Единоборства
Бой тяжеловесов на турнире UFC закончился за 9 секунд
В предварительном карде шоу состоялся бой тяжеловесов. В октагоне сошлись Жаирзиньо Розенстрайк и Аллен Краудер.
Обновлено в 18:14
Кино
Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино
Обновлено в 17:01
Кино
Липчане в 4 утра устроят представление на Невском проспекте
Как сообщают организаторы фестиваля, липчане представят спектакль о начале Великой Отечественной войны и о маленькой девочке Соне.
Обновлено вчера в 01:41
Здоровье
Раскрыты 5 причин вздутия живота
Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено в 18:42
Политика
Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков
Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о планах на квартиру отца
Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, пообещал, что оставит отцу квартиру.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено в 13:56
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе вечером 22 июня.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Политика
Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии
Участники протестной акции в Тбилиси направились от здания парламента Грузии к помещению, в котором находится офис правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Обновлено в 17:28