Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%REGNUM 08:39

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

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