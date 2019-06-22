Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%REGNUM вчера в 08:39
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:31, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В США автомобиль врезался в колонну мотоциклистов
В американском штате Нью-Хэмпшир автомобиль врезался в колонну мотоциклистов.
Обновлено вчера в 13:34
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн из средств Renault
Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев
Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Единоборства
Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle
Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Общество
Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье
Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге
Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети
Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
В Петербурге горит здание на площади 1000 квадратных метров
«В трёхэтажном здании происходит горение на площади 1000 квадратных метров», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Сокуров-продакшн: как студенты из Нальчика изменили наше кино
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо
По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Валерий Меладзе заявил о нерушимой дружбе между Грузией и Россией
Братские отношения, которые веками строились между Россией и Грузией, нельзя разрушить в один день, считает певец Валерий Меладзе.
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Культура
Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию
Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие
Музею Анапы передали рассекреченные Минобороны РФ военные документы
Обновлено вчера в 09:11
Теннис
Симон не пустил Медведева в финал турнира в Лондоне
Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:05
Спорт
Российские волейболисты обыграли болгар в матче Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в 11-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
СМИ предупреждают о риске ядерной войны
Издание National Interest предполагает, что испытание индийской сверхзвуковой ракеты приближает ядерную войну с Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Транспорт
Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте
Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты
Тысячи людей получили карты Apple для тестирования
Кстати, стоит отметить и то, что если с помощью этой карты покупать технику Apple, то им будет выдан кешбек минимум 3%. Благодаря этому, компания хочет повысить продажи собственных продуктов.
Обновлено вчера в 07:34