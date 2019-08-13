Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

с чего всё началось

Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия». Снижение с начала 2019 года числа занятых преимущественно из числа предпенсионеров связано с демографическими и экономическими причинами.

Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров

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