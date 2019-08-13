Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

с чего всё началось

С начала 2019 года в России снижается количество занятых. Как правило, это происходит из-за людей предпенсионного возраста, говорят эксперты Банка РФ. Этот факт связан с демографией и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.

Происшествия 20 тысяч человек остались без газа на Урале В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.

Общество Россиян могут перевести на четырехдневную рабочую неделю Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Общество Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Экономика «Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на Балтике Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома.

Армия и оружие Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3 Администрация США считает, что разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставит под сомнение продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Общество Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Футбол Киевское «Динамо» уволило Хацкевича Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Наука Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.

Авто Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.

Кино Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.

Происшествия Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.

Наука Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.

Футбол Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1 Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Энергетика У «Газпрома» начинают изымать имущество в Европе В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».