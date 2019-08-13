Экономика

Рынок труда недосчитался полумиллиона предпенсионеровНакануне.Ru вчера в 20:04

С начала 2019 года в России снижается количество занятых. Как правило, это происходит из-за людей предпенсионного возраста, говорят эксперты Банка РФ. Этот факт связан с демографией и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
Известиявчера в 17:01

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С российского рынка труда пропали полмиллиона человек

Lenta.ru09:43

Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров

Парламентская газетавчера в 16:19

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:56

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ruвчера в 21:30

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:44

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостей02:15

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Происшествия

20 тысяч человек остались без газа на Урале

В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Общество

Россиян могут перевести на четырехдневную рабочую неделю

Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 05:10
Культура

Студия «Квартал 95» впервые представила пародию на Зеленского

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Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Экономика

«Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на Балтике

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).
Обновлено в 10:00
Общество

Соболь объявила о прекращении голодовки

Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома

Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3

Администрация США считает, что разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставит под сомнение продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 13:49
Общество

Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Общество

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

Обновлено в 16:49
Экономика

Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол

Киевское «Динамо» уволило Хацкевича

Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 07:18
Наука

Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху

Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.
Обновлено в 11:28
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Авто

Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок

Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.
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Кино

Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры

В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова

Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
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Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Авто

Jaguar потребует изменить значение слова «автомобиль» из-за I-Pace

Обновлено в 09:26
Футбол

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
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В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса

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Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

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Энергетика

У «Газпрома» начинают изымать имущество в Европе

В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».
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Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39
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