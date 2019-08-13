Экономика
Рынок труда недосчитался полумиллиона предпенсионеровНакануне.Ru вчера в 20:04
С начала 2019 года в России снижается количество занятых. Как правило, это происходит из-за людей предпенсионного возраста, говорят эксперты Банка РФ. Этот факт связан с демографией и экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров
Парламентская газетавчера в 16:19
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Происшествия
20 тысяч человек остались без газа на Урале
В Свердловской области почти 20 тысяч жителей остались без газа.
Обновлено в 19:12
Общество
Россиян могут перевести на четырехдневную рабочую неделю
Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам
Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Экономика
«Газпром» попросил у правительства средства на два проекта на Балтике
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство России поддержать проекты строительства комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в России газохимического комплекса на побережье Балтийского моря рядом с портом Усть-Луга (Ленинградская область).
Обновлено в 10:00
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома
Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
Администрация США считает, что разработка Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставит под сомнение продление на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать
Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием.
Обновлено в 10:32
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича
Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 07:18
Наука
Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху
Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.
Обновлено в 11:28
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Авто
Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок
Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.
Обновлено в 14:08
Кино
Кейт Бланшетт задумалась о завершении актерской карьеры
В последнем фильме Бланшетт сыграла архитектора, которая живет с мужем и дочерью в Сиэтле.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова
Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Культура
В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса
Обновлено в 07:36
Энергетика
У «Газпрома» начинают изымать имущество в Европе
В конце февраля 2018 года российский монополист проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить $4,6 млрд, а с учетом решения арбитража по контракту окончательная сумма расчетов составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».
Обновлено в 11:24
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено в 15:39