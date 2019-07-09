Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 мск уменьшился на 0,48% и составлял 26678,65 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,32% - до 2966,54 пункта.

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Климкин назвал три условия «противодействия» России Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.

Происшествия На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.

Футбол Представители «Интера» отправятся в Англию за Лукаку Представители «Интера» на этой неделе планируют отправиться в Англию, где проведут переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.

Общество В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Грузинские депутаты решили приехать в Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

Теннис Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона За выход в финал Уимблдона Халеп поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия).

Игры В Cyberpunk 2077 смогут сыграть обладатели слабых PC Как сообщил зарубежному изданию координатор разработки пользовательских интерфейсов CD Projekt RED Элвин Лиу, игра построена на гибком движке RED Engine, который обеспечивает нужное быстродействие и приятную графику даже на недорогих компьютерах и консолях, передает «Игромания».

Политика Владимир Путин прилетел в Екатеринбург Президент России Владимир Путин 9 июля прибыл в Екатеринбург.

Авто АвтоВАЗ представил обновленный Lada Largus АвтоВАЗ представил обновленный универсал Lada Largus.

Шоу-бизнес Актер Никита Панфилов бросил сына и не платит алименты Актер Никита Панфилов, звезда сериалов «Пес» и «Мажор», совершенно не интересуется жизнью родного сына, не общается с ним и не платит алименты на его содержание.

Общество Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Происшествия Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.

Общество Госдума упростила правила подтверждения инвалидности Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.

Здоровье В Роскачестве посчитали калории в бургерах Специалисты Роскачества провели исследование, протестировав бургеры из 11 сетевых ресторанов быстрого питания в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Политика Президент Грузии обратилась к российским властям Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".

Армия и оружие В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова» У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Политика Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях из-за поставок С-400 Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус, выступая перед журналистами, заявила, что позиция Вашингтона по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 осталась неизменной и Анкару ждут серьезные последствия после сделки с Россией.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Технологии Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».

Политика Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Политика Антонов: США должны поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них.