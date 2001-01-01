Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

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Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Индекс 500 крупнейших компаний США ушел в минус

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Рынок труда США развернул американские индексы вниз

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Financial Oneвчера в 04:46
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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