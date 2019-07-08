Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей
Обновлено в 07:27
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
Обновлено вчера в 05:57
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество
Госдума расширила «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье
Закон о расширении территории предоставления гражданам РФ «дальневосточного гектара» на республику Бурятия Забайкальский край Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:51
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Авто
Hyundai анонсировала новую модель на тизере
В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Футбол
Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы
Президент Владимир Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы «мракобесием» и «путем в никуда».
Обновлено в 08:37
Здоровье
Названа оптимальная частота стирки нижнего белья
Британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья.
Обновлено в 06:25
Общество
Священник РПЦ заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины»
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Песков заявил о возвращении доверия россиян правоохранительным органам
Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что жители России начали относиться к сотрудникам органов защиты правопорядка с большим доверием, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
Обновлено в 03:57
Игры
Новой игрой по вселенной Turok будет не шутер
Обновлено в 05:47