Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Индекс 500 крупнейших компаний США ушел в минус

Красная весна04:39

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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Американские активы дешевеют - Apple на 2%

Вечерний курьервчера в 12:41

Фондовая Америка завершила торги в красной зоне

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Акции в минусе третий день кряду, в фокусе инвесторов - выступление Пауэлла

Financial One07:22

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

РБК02:05

Азиатские индексы закрылись в минусе

Finam.Ruвчера в 04:20
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло тело с привязанной гирей

Обновлено в 07:27
Происшествия

Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя

Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция.
Обновлено вчера в 05:57
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество

Госдума расширила «дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкалье

Закон о расширении территории предоставления гражданам РФ «дальневосточного гектара» на республику Бурятия Забайкальский край Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:51
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Экономика

Стало известно, когда США ожидает дефолт

Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным

7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко: «Знаю, что такое нищета и что такое собирать бутылки»

Обновлено в 04:00
Политика

Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Авто

Hyundai анонсировала новую модель на тизере

В сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте компания Hyundai продемонстрирует новый ситикар, созданный специально для покупателей из Европы.
Обновлено в 07:28
Футбол

Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Политика

Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради природы

Президент Владимир Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге назвал призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы «мракобесием» и «путем в никуда».
Обновлено в 08:37
Здоровье

Названа оптимальная частота стирки нижнего белья

Британский модельер Стелла Маккартни совместно экспертами в области моды и гигиены определили оптимальную частоту стирки нижнего белья.
Обновлено в 06:25
Общество

Священник РПЦ заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины»

Обновлено вчера в 12:19
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Песков заявил о возвращении доверия россиян правоохранительным органам

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что жители России начали относиться к сотрудникам органов защиты правопорядка с большим доверием, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Футбол

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.
Обновлено в 03:57
Игры

Новой игрой по вселенной Turok будет не шутер

Обновлено в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
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