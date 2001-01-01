Финансы
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК вчера в 02:05
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Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Авто
Объявлена дата начала приема заказов на Kia Seltos
KIA официально объявила, что 15 июля 2019 года новый Kia Seltos будет доступен для онлайн-бронирования и в выставочных залах Индии, где также можно будет оформить предзаказ.
Обновлено вчера в 02:58
Политика
Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии
Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (КЗЖ) направила письмо министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту, в котором указана обеспокоенность из-за отказа в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.
Обновлено вчера в 19:16
Наука
На Международном военно-морском салоне рассказали о подлодках будущего
По словам специалиста, было проведено заседание, на котором члены ученого совета дали волю фантазии и поделились своими мыслями о будущем субмарин.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Лукашенко заявил об опасности слома союзного договора РФ и Белоруссии
17-18 июля в Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой планируется обсуждение итогов работу рабочей группы, однако по словам последнего, на сегодняшний день обсуждать совершенно нечего.
Обновлено вчера в 05:44
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Футбол
Внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин ответил на вопрос о санкциях против Грузии
Президент РФ Владимир Путин выступил против введения эмбарго в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Политика
Баба Яга против: Парубий предложил в День независимости провести военный парад без одобрения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский решил в этом году провести День независимости без военного парада.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
Гаджеты
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Обновлено вчера в 05:18
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9
Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00