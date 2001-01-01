Финансы

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК вчера в 02:05

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Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Индекс 500 крупнейших компаний США ушел в минус

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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
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Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии

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Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
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В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Лукашенко заявил об опасности слома союзного договора РФ и Белоруссии

17-18 июля в Петербурге состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой планируется обсуждение итогов работу рабочей группы, однако по словам последнего, на сегодняшний день обсуждать совершенно нечего.
Обновлено вчера в 05:44
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В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

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Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
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«Локомотив» не может договориться с Гилерме

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В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

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Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
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Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
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