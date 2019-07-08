Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США снизились на фоне ожидания новостей от Федрезерва

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