Финансы
Биржи США снизились на фоне ожидания новостей от ФедрезерваПРАЙМ вчера в 17:58
Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла позднее на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.
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Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». По её мнению, нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии выглядели нелепо.
Обновлено в 02:16
Авто
Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Технологии
В бургерах «Макдоналдса» и KFC нашли антибиотики
Аккредитованные испытательные лаборатории по заказу Роскачества протестировали бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных ресторанах следующих сетей: McDonalds, Burger King, KFC, Fаrш, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "Мясоrоов", Black Star Burger и Jerry Wings.
Обновлено в 02:32
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Гаджеты
Canon PowerShot G5 X Mark II: тотально обновлённый компакт
Canon PowerShot G5 X Mark II не так уж и сильно похож на своего предшественника.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено 07 июля в 11:34
Происшествия
Два человека погибли из-за утечки газа на шахте в Китае
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Путин подарил щенка ретривера мальчику с аутизмом из Красноярска
12-летнему школьнику Арсению Федорову из Красноярска президент России Владимир Путин подарил собаку — щенка золотистого ретривера.
Обновлено вчера в 04:50
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Армия и оружие
В США призвали НАТО к устрашению России
Журналист уверен, что «дать ответ» Москве НАТО сможет благодаря трем ядерным державам – США, Британии и Франции, которые должны показать России готовность нанести мощный ядерный удар.
Обновлено в 00:13
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Порошенко пообещал надавать по морде недовольным украинцам
Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ход предвыборной кампании этой политической организации в городе Хмельницком.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В Екатеринбурге ждут Владимира Путина
Сегодня Владимир Путин посетит международную выставку Иннопром, Глобальный саммит производства и пообщается со студентами Уральского федерального университета.
Обновлено в 02:07
Общество
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Телемост России с Украиной стал поводом для уголовного дела
На Украине возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Поводом послужило желание канала NewsOne провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
На Алтае произошла массовая гибель пчел
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Два депутата думы Зауралья вошли в топ Forbes самых богатых госслужащих и парламентариев
Обновлено в 02:29
Футбол
В Белоруссии назвали идеей «русского мира» иностранное расширение РПЛ
Гинер после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) 26 июня в разговоре с журналистами высказал идею расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд.
Обновлено в 01:51
Здоровье
Как надолго сохранить упругость груди, посоветовали медики
Поддерживать тонус груди помогут содержащиеся в перечисленных продуктах фитоэстрогены и масса других полезных веществ.
Обновлено в 01:09