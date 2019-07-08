Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:16, Вашингтон
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Романа Удота освободили из-под домашнего ареста
Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
Обновлено в 07:30
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Honor представил супербюджетный смартфон Honor Play 8
Бренд Honor выпустил новый смартфон Honor Play 8 с низким ценником. Устройство представляет переработанный Honor 8S для китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Политика
Толстой заявил о готовившихся провокациях против России в ПАСЕ
После возвращения российской делегации прав в ПАСЕ против представителей России готовились провокации – «люди выстраивались с зеленкой», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:11
Политика
Песков заявил о росте доверия россиян к полиции
Россияне всё больше доверяют работе правоохранительных органов, однако существуют отдельные инциденты, связанные с незаконными действиями полиции, повторения которых недопустимы.
Обновлено в 06:57
Политика
Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
У Оскара Кучеры родился пятый ребенок
Жена Кучеры — Юлия и ребенок чувствуют себя отлично. Пополнение в семье Оскара произошло в клинике Майами.
Обновлено в 05:30
Общество
Москалькова ответила на слова протоиерея о «слабости ума» женщин
Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
Обновлено в 05:42
Футбол
Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В Турции выдали ордера на арест 176 военных
Стамбульская прокуратура выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 07:04
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
Отвечая же на вопрос, обсуждалась ли идея Зеленского на встрече в Словакии, он заявил, что "эту тему никто не обсуждал".
Обновлено в 07:48
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Энергетика
«Роснефть» снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами «Транснефти»
"Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти".
Обновлено в 08:00
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Обновлено в 04:23
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Общество
Более 400 пилотов отстранили в России от полетов
В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн
Обновлено вчера в 18:26