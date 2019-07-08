Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Рынок труда США развернул американские индексы вниз

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Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
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В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии

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Обновлено в 05:27
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В офисе «Красного и Белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп

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Экономика

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Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
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Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено вчера в 17:29
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Honor представил супербюджетный смартфон Honor Play 8

Бренд Honor выпустил новый смартфон Honor Play 8 с низким ценником. Устройство представляет переработанный Honor 8S для китайского рынка.
Обновлено в 08:14
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В Сети появилось видео обстрела ВСУ из противоминной установки в ДНР

Обновлено в 07:19
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Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
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Президент Грузии обратилась к властям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Политика

Толстой заявил о готовившихся провокациях против России в ПАСЕ

После возвращения российской делегации прав в ПАСЕ против представителей России готовились провокации – «люди выстраивались с зеленкой», заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:11
Политика

Песков заявил о росте доверия россиян к полиции

Россияне всё больше доверяют работе правоохранительных органов, однако существуют отдельные инциденты, связанные с незаконными действиями полиции, повторения которых недопустимы.
Обновлено в 06:57
Политика

Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше

Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
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Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
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Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
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В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
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В Турции выдали ордера на арест 176 военных

Стамбульская прокуратура выдала ордер на задержание 176 военных.
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Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате

Отвечая же на вопрос, обсуждалась ли идея Зеленского на встрече в Словакии, он заявил, что "эту тему никто не обсуждал".
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Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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"Роснефти" пришлось снизить добычу на "Юганскнефтегазе" в начале июля из-за сокращения приема нефти в систему нефтепроводов "Транснефти".
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В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
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