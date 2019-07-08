Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом
В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Москве задержан мужчина, убивший своего знакомого в драке у кафе
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ночь на 8 июля в ходе драки мужчина 1988 года рождения металлическим предметом нанес оппоненту 1984 года рождения проникающие колото-резаные раны груди, от которых он скончался в машине скорой помощи.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
В Смоленске археологи нашли предполагаемые останки соратника Наполеона
Подтвердить принадлежность останков можно будет только после экспертизы Российско-французская археологическая экспедиция обнаружила на Королевском бастионе в Смоленске древнее захоронение, которое может принадлежать французскому генералу Гюдену, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Авто
Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ
Доля компании на рынке составила 3,8%. Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.
Обновлено в 04:29
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Космос
Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт
Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Сбербанк запустил «Маркет» для размена монет
Сбербанк запустил в пробном режиме b2b-площадку по размену российских монет.
Обновлено в 04:19
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Политика
Лондон обосновал недопуск RT и Sputnik на конференцию для СМИ
Посольство РФ в Лондоне назвало такое отношение «примером лицемерия и двойных стандартов». Оказалось, что причина недопуска совсем другая.
Обновлено в 04:55
Общество
В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики
Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Пациентка скончалась во время операции в частной клинике в Москве
Врачи проводили плановую операцию по лечению заболеваний матки (гистерорезектоскопию), женщина внезапно скончалась в ходе оперативного вмешательства, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:46
Политика
Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Политика
Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске
Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:16