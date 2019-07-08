Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Индекс 500 крупнейших компаний США ушел в минус

Красная весна04:39

Азиатские индексы снизились на фоне ожидания выступления главы ФРС

Finam.Ru04:30

Биржи США снижаются в ожидании выступления главы ФРС

ПРАЙМвчера в 10:16

Фондовая Америка завершила торги в красной зоне

Финмаркет01:55

US STOCKS-Уолл-стрит снизилась из-за Apple, в фокусе инвесторов - ФРС

Financial One02:36

Американские активы дешевеют - Apple на 2%

Вечерний курьервчера в 12:41

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

РБК02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом

В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
Обновлено в 04:38
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Москве задержан мужчина, убивший своего знакомого в драке у кафе

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ночь на 8 июля в ходе драки мужчина 1988 года рождения металлическим предметом нанес оппоненту 1984 года рождения проникающие колото-резаные раны груди, от которых он скончался в машине скорой помощи.
Обновлено в 03:21
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

В Смоленске археологи нашли предполагаемые останки соратника Наполеона

Подтвердить принадлежность останков можно будет только после экспертизы Российско-французская археологическая экспедиция обнаружила на Королевском бастионе в Смоленске древнее захоронение, которое может принадлежать французскому генералу Гюдену, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции

Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты

В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска

Обновлено в 02:45
Авто

Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ

Доля компании на рынке составила 3,8%. Новый Nissan Qashqai в июне стал бестселлером марки на рынке РФ с результатом 2 077 проданных экземпляров за июнь.
Обновлено в 04:29
Наука

Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев

За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:04
Космос

Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт

Хотя присутствие птицы на Марсе кажется абсолютно нереальным зрелищем, тем не менее она там есть, и это запечатлено на фотографии, размещенной на официальном сайте NASA, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Сбербанк запустил «Маркет» для размена монет

Сбербанк запустил в пробном режиме b2b-площадку по размену российских монет.
Обновлено в 04:19
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Политика

Лондон обосновал недопуск RT и Sputnik на конференцию для СМИ

Посольство РФ в Лондоне назвало такое отношение «примером лицемерия и двойных стандартов». Оказалось, что причина недопуска совсем другая.
Обновлено в 04:55
Общество

В бургерах из сетевых фастфудов нашли антибиотики

Роскачество проверило бургеры в кафе быстрого питания и обнаружило следы антибиотиков.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Пациентка скончалась во время операции в частной клинике в Москве

Врачи проводили плановую операцию по лечению заболеваний матки (гистерорезектоскопию), женщина внезапно скончалась в ходе оперативного вмешательства, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:46
Политика

Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество

Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Политика

Владимир Зеленский предлагает Владимиру Путину встретиться в Минске

Глава Украины Владимир Зеленский обратился с предложением к Владимиру Путину встретиться в Минске, высказав предположение, что Лукашенко «с удовольствием примет» эту встречу, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное