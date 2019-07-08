Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Политика
Вопрос о возобновлении торгового эмбарго для Грузии вносится в Госдуму
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 05:40
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Футбол
Алексей Сутормин перешёл в «Зенит»
Обновлено вчера в 13:10
ЖКХ
Ливни затопили дороги Петербурга
Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика
Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Бывшая жена Сарика Андреасяна: «Я еле дышала от боли»
Обновлено в 01:00
Общество
Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
Обновлено в 04:56
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос относительно возможного увеличения количества участников в чемпионате России.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
Политика
В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
Россия предложила Индии вместе разработать новую подлодку
Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева высказалась в сторону защитников Аллы Пугачевой
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала собственное мнение в сторону защитников Примадонны Аллы Пугачевой в журнале "7 Days".
Обновлено вчера в 22:43