Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Индекс 500 крупнейших компаний США ушел в минус

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Рынок труда США развернул американские индексы вниз

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Политика

Вопрос о возобновлении торгового эмбарго для Грузии вносится в Госдуму

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:34
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Общество

В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей

Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты

Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 03:37
Экономика

Названы главные способы кражи денег с карт россиян

По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 05:40
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Футбол

Алексей Сутормин перешёл в «Зенит»

Обновлено вчера в 13:10
ЖКХ

Ливни затопили дороги Петербурга

Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.
Обновлено в 06:34
Политика

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Бывшая жена Сарика Андреасяна: «Я еле дышала от боли»

Обновлено в 01:00
Общество

Владивосток попал в антирейтинг самых грязных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали Махачкала, Омск и Брянск.
Обновлено в 04:56
Политика

СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Инцидент произошел в понедельник утром под Пицундой. В результате аварии, маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос относительно возможного увеличения количества участников в чемпионате России.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
Политика

В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".
Обновлено в 06:19
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

Россия предложила Индии вместе разработать новую подлодку

Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона.
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский рассказал об особом статусе русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам о том, что когда в Донбассе закончится война, то надо будет дать местным жителям возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Алена Водонаева высказалась в сторону защитников Аллы Пугачевой

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева высказала собственное мнение в сторону защитников Примадонны Аллы Пугачевой в журнале "7 Days".
Обновлено вчера в 22:43
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