Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 43,88 пункта (0,16%) и составил 26922,12 пункта.

Общество Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Общество Названы регионы России с самыми высокими и низкими доходами населения Самые высокие доходы среди российских регионов выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Политика Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".

Космос Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на камеру весьма неожиданную аномалию на Марсе.

Политика Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.

Политика Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Кино Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

Авто В июне новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России Как сообщает пресс-служба марки, по результатам первого полугодия 2019 года в нашей стране было реализовано 31 339 автомобилей бренда Nissan, что на 15% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Происшествия Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.

Общество Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.

Футбол Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе.

Политика Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Наука Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.

Общество На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола 5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.

Хоккей Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа «Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.

Экономика Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.