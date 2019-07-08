Экономика
Американские фондовые индексы снизились на 0,1-0,2%Финмаркет вчера в 01:44
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 43,88 пункта (0,16%) и составил 26922,12 пункта.
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Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими доходами населения
Самые высокие доходы среди российских регионов выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю
Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".
Обновлено в 03:13
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Космос
Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт
Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на камеру весьма неожиданную аномалию на Марсе.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Политика
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Обзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималках
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
Обновлено в 03:26
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.
Обновлено в 02:57
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
В июне новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России
Как сообщает пресс-служба марки, по результатам первого полугодия 2019 года в нашей стране было реализовано 31 339 автомобилей бренда Nissan, что на 15% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии
Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Футбол
Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая
Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола
5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30