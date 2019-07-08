Экономика

Американские фондовые индексы снизились на 0,1-0,2%Финмаркет вчера в 01:44

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 43,88 пункта (0,16%) и составил 26922,12 пункта.
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Утренний комментарий ПСБ (9 июля 2019 г.)

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Биржи США снижаются в ожидании выступления главы ФРС

ПРАЙМвчера в 10:16

Фондовая Америка завершила торги в красной зоне

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US STOCKS-Уолл-стрит снизилась из-за Apple, в фокусе инвесторов - ФРС

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Вечерний курьервчера в 12:41

Рынок труда США развернул американские индексы вниз

РБК02:05

Азиатские индексы закрылись в минусе

Finam.Ruвчера в 04:20
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Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Общество

Названы регионы России с самыми высокими и низкими доходами населения

Самые высокие доходы среди российских регионов выявлены в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю

Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".
Обновлено в 03:13
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

Обновлено вчера в 14:43
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Обновлено в 01:49
Космос

Марсоход NASA снял парящую птицу на Марсе, заявил эксперт

Марсоход NASA Curiosity зафиксировал на камеру весьма неожиданную аномалию на Марсе.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Политика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

Обновлено в 03:41
Гаджеты

Обзор Alienware M15. Игровой ноутбук на максималках

Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

«Краснодар» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено в 03:26
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix

Согласно информации стрим-сервиса Netflix, третий сезон сериала «Очень странные дела» установил рекорд по просмотрам за первые четыре дня.
Обновлено в 02:57
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Авто

В июне новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в России

Как сообщает пресс-служба марки, по результатам первого полугодия 2019 года в нашей стране было реализовано 31 339 автомобилей бренда Nissan, что на 15% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Обновлено в 03:20
Общество

Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Футбол

Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая

Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола

5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Хоккей

Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа

«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
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