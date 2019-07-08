Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Армия и оружие
В Турции выдали ордер на задержание 176 военных
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 16:24
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Роскачество посчитало калории в бургерах
Роскачество завершило спецпроект по исследованию бургеров. Всего было протестированы бургеры из 11 сетевых ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 01:00
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Футбол
Дани Алвес: «Месси проявил неуважение ко всем бразильцам»
Защитник считает, что аргентинец проявил неуважение к Бразилии и ко всему народу. Также он проявил неуважение и к игрокам сборной.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека
Обновлено в 03:06
Авто
Hyundai показал тизер новой модели
Обновлено в 02:50
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Миллиардер и более ста долларовых миллионеров живут в Новосибирске
УФНС по Новосибирской области нашло более ста долларовых миллионеров и одного рублёвого миллиардера в регионе, сообщает «РБК Новосибирск».
Обновлено вчера в 21:51
Авто
Появились первые снимки обновлённой Lada Largus
АвтоВАЗ приступает к производству обновлённого универсала Lada Largus. В продажу модель должна поступить в августе-сентябре этого года.
Обновлено вчера в 07:17
Авто
Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа
Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
На Алтае произошла массовая гибель пчел
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49