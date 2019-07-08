Экономика

Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05

Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
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Азиатские акции дешевеют в ожидании отчета ФРС Конгрессу

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Рынок труда США развернул американские индексы вниз

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Биржи США снижаются в ожидании выступления главы ФРС

ПРАЙМвчера в 10:16

Азиатские индексы закрылись в минусе

Finam.Ruвчера в 04:20
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Армия и оружие

В Турции выдали ордер на задержание 176 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
Обновлено в 01:50
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 16:24
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Здоровье

Роскачество посчитало калории в бургерах

Роскачество завершило спецпроект по исследованию бургеров. Всего было протестированы бургеры из 11 сетевых ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 01:00
Кино

Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Футбол

Дани Алвес: «Месси проявил неуважение ко всем бразильцам»

Защитник считает, что аргентинец проявил неуважение к Бразилии и ко всему народу. Также он проявил неуважение и к игрокам сборной.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека

Обновлено в 03:06
Авто

Hyundai показал тизер новой модели

Обновлено в 02:50
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Экономика

Миллиардер и более ста долларовых миллионеров живут в Новосибирске

УФНС по Новосибирской области нашло более ста долларовых миллионеров и одного рублёвого миллиардера в регионе, сообщает «РБК Новосибирск».
Обновлено вчера в 21:51
Авто

Появились первые снимки обновлённой Lada Largus

АвтоВАЗ приступает к производству обновлённого универсала Lada Largus. В продажу модель должна поступить в августе-сентябре этого года.
Обновлено вчера в 07:17
Авто

Инженер из Германии не смог доказать факт плагиата со стороны ГАЗа

Ранее господин Постников обвинил ГАЗ в плагиате в связи с тем, что, по его мнению, для создания внедорожника «Вепрь Next» использовались его эскизы без соответствующего на то разрешения.
Обновлено вчера в 06:54
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
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