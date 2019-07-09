Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика
Порошенко назвали тамадой за попытки раскачать толпу
Бывшего президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за то, что он со сцены попытался криками раззадорить присутствующих в Прикарпатье, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:31
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
1. Телемост отменили из-за угроз Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с «Россией 1». От телемарафона были вынуждены отказаться из-за прямых угроз физической расправой.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Политика
Президент Грузии призвала власти России не поддаваться на провокации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с призывом не поддаваться на провокации «радикальных сил в стране».
Обновлено в 07:08
Авто
Hyundai анонсировала новую модель тизером
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
Обновлено в 02:50
Авто
Самым продаваемым автомобилем в Петербурге признан Ford Focus
Обновлено в 05:59
Общество
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика
Володин: Госдума примет решение по Грузии во вторник
Парламентарии подготовят заявление о ситуации в Грузии и рассмотрят его в ходе пленарного заседания во вторник, 9 июля.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Зеленский поддержал легализацию русского языка на Донбассе
Законом предусмотрено, что гражданин, обратившийся в ту или иную страктуру на украинском языке должен получить ответ на нем же.
Обновлено в 03:24
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Футбол
Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.
Обновлено в 01:32
Кино
Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
Обновлено в 03:00
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Космос
Органические солнечные батареи смогут работать в космосе 10 лет
Устройства выдерживают дозы ɣ-лучей более 6000 Грей, что позволяет рассчитывать на их стабильную работу на околоземной орбите в течение более 10 лет.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.
Обновлено в 06:17
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
Пассажирский Airbus А320 британского лоукостера EasyJet и Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM столкнулись в амстердамском аэропорту Схипхол.
Обновлено в 04:57
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Политика
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21