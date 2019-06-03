Экономика

Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»РБК 13:51

Почему дорожает "Газпром" Стремительный рост котировок аналитики связывают с тремя факторами: обещаниями роста дивидендов и изменений в дивидендной политике, хорошей отчетностью за первый квартал 2019 года, вышедшей 30 мая, и слухами о дальнейших кадровых изменениях в компании, в том числе возможной смене предправления Алексея Миллера.
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Газпром стал самой дорогой компанией в России

Эхо Москвы07:34

Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»

РБК13:51

Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет

Известия09:27

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

Московский Комсомолец07:29

Стоимость акций Газпрома достигла рекордного за 10 лет значения

Взгляд.ру17:54

«Инвесторы голосуют деньгами»

Коммерсантъ FM07:32

«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

Капитал страны30 мая в 17:38
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году

В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск РФ поступит более двух с половиной тысяч новых образцов военной и специальной техники.
Обновлено в 04:56
Общество

Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Обновлено в 08:49
Общество

«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны

Дело открыто по ч. 7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к "Коммерсанту" не указаны в карточке на сайте суда.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Транспорт

Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Политика

Россия не собирается отзывать военных специалистов из Венесуэлы

Госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения западных СМИ об отзыве военных специалистов из Венесуэлы.
Обновлено в 07:30
Футбол

Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»

Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за обвинения его подчиненных в убийстве пятилетнего мальчика

Накануне мальчик умер в больнице.
Обновлено в 18:07
Экономика

Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Наука

Ученые разрабатывают уникальный «светящийся» белок

Исследователи добавляют такие флуоресцентные белки к другим белкам с помощью генной инженерии, чтобы сделать последние видимыми для микроскопа и наблюдать за их поведением в клетках.
Обновлено 31 мая в 09:32
Экономика

Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

В загородном доме Любови Успенской намечается грандиозный ремонт

Обновлено в 05:26
Политика

Reuters: США готовят антимонопольное расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google

Власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи

Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Кино

Джейсон Стэйтем приедет в Москву

Стало известно, то у Стэйтема запланирована пресс-конференция, где он ответит на все интересующие журналистов вопросы.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии

Обновлено в 12:59
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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