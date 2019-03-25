Финансы
Рынок сигнализирует о будущей рецессииFinam.Ru 05:45
Инвесторы начали перекладывать свои средства в гособлигации США с длинной дюрацией, вследствие чего кривая UST инвертировалась на участке 3 месяца - 10 лет, что может быть расценено инвесторами как предиктивный фактор будущей рецессии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Авто
Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86
По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
У военных России может появиться свой защищенный сотовый оператор
По данным "Ведомостей", оператор будет работать для военнослужащих и граждан, которые живут в военных городках.
Обновлено в 01:45
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Общество
Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов
Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Политика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» не заменит транзит через Украину
В Германии и других странах Евросоюза ранее неоднократно выступали за сохранение транзита газа через Украину.
Обновлено в 10:02
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky отбуксирован в порт Молде
Известно, что круизный лайнер Viking Sky, эвакуация пассажиров с борта которого была приостановлена, буксировали в порт города Молде с помощью двух других судов.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Происшествия
В морге в ХМАО нашли склад коробок с детским питанием
В морге города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружили склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56