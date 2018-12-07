Финансы
Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.
ПРАЙМвчера в 12:45
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль в четверг, 7 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:27
Финансы
Рост чистой прибыли Сбербанка превысил 20%
В ноябре чистая прибыль Сбербанка составила 73,3 млрд рублей. Корпоративным клиентам было выдано более 1 трлн рублей кредитных средств.
Обновлено в 04:31
Финансы
Платежные карты «Мир» начали принимать в Казахстане
Банк ВТБ первым в Казахстане начал принимать и обслуживать карты платежной системы "Мир".
Обновлено в 04:24
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы
Криптовалюты вновь рухнули на 10%
Сегодня цифровые валюты стоят в среднем на 10% меньше, чем вчера, а непосредственной причиной нового обвала могли послужить новости о том, что до конца года американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не одобрит запуск биржевого фонда ETF, ориентированного на биткоин.
Обновлено в 04:35
Финансы
Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара
Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3 млрд долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 30 ноября составили 462,1 млрд долларов против 461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 01:03
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено вчера в 09:28
Финансы
Fitch понизило прогноз роста экономики Индии
Fitch Ratings понизило прогноз роста на 2018 финансовый год для третьей по величине экономики Азии с 7,8% до 7,2%. Финансовый год в Индии проходит с апреля по март.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Украина получит новый транш МВФ 15 декабря
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что страна получит новый транш от Международного валютного фонда за десять дней до католического Рождества, то есть 15 декабря.
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще €31 млрд
Если нынешняя информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.
Обновлено в 02:01
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы
Ипотечное кредитование на Северо-Западе за октябрь выросло на 17%
В октябре текущего года банки предоставили заемщикам Северо-Западного федерального округа 16,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 38 млрд рублей.
Обновлено в 01:43
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено 05 декабря в 08:57