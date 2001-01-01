Экономика

Рынок российских акций завершил торги ростом индексовФинмаркет 12:14

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%). В плюсе торговались фондовая Европа и Америка на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.
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Рынок российских акций завершил торги ростом индексов

Финмаркет12:14
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