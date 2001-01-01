Экономика
Рынок российских акций завершил торги ростом индексовФинмаркет 12:14
В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%). В плюсе торговались фондовая Европа и Америка на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия
На Ставрополье трехлетний ребенок утонул в реке
Обновлено в 09:20
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в России
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин
Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 12:20
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Хоккей
Барбашев подпишет контракт со СКА
Как стало известно СМИ, Барбашев скоро подпишет с «красно-синими» двусторонний контракт.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Политика
Брижит Макрон, несмотря на травму, встретилась с Путиным
Путин пришёл на встречу с букетом цветов, который подарил супруге президента Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:16
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива в Крым
Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya за поставки топлива в Крым.
Обновлено в 09:37
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Турецкие войска пересекли границу Сирии
Турецкая военная техника пересекла границу Сирии и движется в сторону города Хан-Шейхун провинции Идлиб, сообщает МИД Сирии.
Обновлено в 05:06
Теннис
Рублёв тренируется вместе с Энди Марреем
Третья ракетка России Андрей Рублев и британский теннисист Энди Маррей провели совместную тренировку. Занятие состоялось вчера, 18 августа.
Обновлено в 12:23
Кино
Вышел дублированный трейлер ужастика «Под водой» с Кристен Стюарт
"Под водой" снял молодой режиссер Уильям Юбэнк.
Обновлено в 12:13
Наука
В коже мышей обнаружили новый орган восприятия боли
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино
Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.
Обновлено в 06:17
Политика
Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8
Французский политик, бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возращению Россию в G8 и отмене антироссийских санкций, которые противоречат интересам Франции.
Обновлено в 10:40
Футбол
Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк
Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02