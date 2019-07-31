Финансы

Рынок российских акций вышел в плюсМосковский Комсомолец 07:03

2 фото
На закрытии торгов во вторник рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок на ожидании итогов заседания ФРС США в июле. К 18:50 вторника индекс Московской биржи составил 2734,68 пункта (+0,23%), а индекс РТС — 1352,89 пункта (-0,05%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%

ТАСС13:00

Рынок российских акций вышел в плюс

Московский Комсомолец07:03

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Интерфаксвчера в 12:52

Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

Финмаркет05:16

Отчеты крупнейших европейских компаний настроили инвесторов на пессимистичный лад

Finam.Ru03:40

Преодоление сопротивлений потребует от «быков» решимости

ПРАЙМ02:16

Российский фондовый рынок открылся без единой динамики

Росбалт03:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы раскритиковал местного прокурора, который пускал людей на встречу с главой государства по спискам.
Обновлено в 11:17
Наука

Ученые рассказали, какие витамины защищают от развития рака кожи

Обновлено в 11:13
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика

NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена

Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:00
Наука

Укусы обнаруженных во Флориде комаров вызывают смертельный отек мозга

Департамент штата Флориды обеспокоен смертельным вирусом, который распространился на их территории из-за комаров.
Обновлено в 12:51
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Футбол

«Факел» подписал Яковлева и Коряна

Обновлено в 13:56
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика

54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Религия

Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Здоровье

Бешеного барсука заметили в алтайском селе

Обновлено в 06:22
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Кино

Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах

Обновлено в 10:15
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Британец получил самый короткий тюремный срок в истории страны

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Обновлено в 14:20
Происшествия

Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Кино

Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»

В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41
Политика

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Экономика

Российский софт предостановился

31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Обновлено в 13:30
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Авто

В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», активный прирост парка LCV в нашей стране начался в 90-е годы прошлого столетия.
Обновлено в 09:25
ещё по теме
Главное