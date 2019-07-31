Финансы
Рынок российских акций вышел в плюсМосковский Комсомолец 07:03
На закрытии торгов во вторник рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок на ожидании итогов заседания ФРС США в июле. К 18:50 вторника индекс Московской биржи составил 2734,68 пункта (+0,23%), а индекс РТС — 1352,89 пункта (-0,05%).
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