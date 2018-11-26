Индекс РТС сегодня упал к уровню середины сентября, потеряв более 2,5%. По итогам торгов, индекс Мосбиржи снизился на 1,5%. Также рублёвые цены большинства основных фишек на Московской бирже снижались в пределах 4,5%. Доллар подорожал почти на 90 копеек до уровня 67 рубля 8 копеек.

Рынок российских акций упал после инцидента в Керченском проливе

Финансы Финансы Доллар и евро выросли по отношению к рублю Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.

Финансы Финансы Центробанк усложнит выдачу кредитов С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.

Финансы Финансы Рынок акций РФ и рубль понизятся на смешанном внешнем фоне Рынок акций РФ и рубль понизятся в понедельник на смешанном внешнем фоне.

Финансы Финансы Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).

Финансы Финансы На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.

Финансы Финансы Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7% Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Финансы Финансы Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.

Финансы Финансы Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.

Финансы Финансы На Среднем Урале для компенсаций многодетным заложили 200 млн рублей В бюджет Свердловской области на 2019 год добавятся 200 млн рублей для многодетных семей.

Финансы Финансы Газпромбанк повысил на 0,1 п.п. ставки по двум вкладам своей линейки Газпромбанк, третий по активам банк в РФ, повысил ставки на 0,1 процентного пункта по двум вкладам своей линейки, сообщает кредитная организация в понедельник.

Финансы Финансы Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.

Финансы Финансы Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.

Финансы Финансы Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.

Финансы Финансы Россия в ближайшие годы останется главным покупателем золота в мире Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы.