Экономика

Рынок российских акций открылся на подъемеФинмаркет вчера в 03:04

Плюсуют американские фондовые фьючерсы. Нефть утром в понедельник корректируется вниз после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.
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Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
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Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
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В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Футбол

Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентусе»

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Обновлено в 17:02
Политика

Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Политика

Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой

Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.
Обновлено в 11:36
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Пожар начался в небольшой гостинице в Москве

В Пресненском районе столицы загорелось здание небольшой гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.
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Наука

Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге

Обновлено в 15:28
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Фура Филиппа Киркорова по дороге в Ростов попала в ДТП

На ухабистой и скользкой дороге недалеко от хутора Лагутники водитель фуры не справился с управлением, многотонную машину занесло и она свалилась в кювет.
Обновлено в 07:05
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Политика

Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.
Обновлено в 05:26
Общество

Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам

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Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером

Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено в 12:23
Хоккей

«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова

«Рейнджерс» хотят освободить место в платежной ведомости.
Обновлено в 13:32
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом и попал на видео

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Депутаты от партии "Оппозиционный блок" внесли в Раду предложение об отмене закона об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, который ранее вступил в силу.
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Экономика

«Займер»: портрет типичного заемщика МФО кардинально изменится

Крупные ссуды, выдаваемые на более длительный срок, требуют снижения рисков кредитора, а значит, портрет типичных заемщиков МФО изменится, — говорят аналитики "Займера".
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