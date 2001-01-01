Экономика
Рынок российских акций открылся на подъемеФинмаркет вчера в 03:04
Плюсуют американские фондовые фьючерсы. Нефть утром в понедельник корректируется вниз после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Кино
«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»
Обновлено в 13:38
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Футбол
Алексей Миранчук: "Зенит" или "Спартак"? Что должно случиться, чтобы я туда перешел?"»
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу "КраСава" отметил, что не хочет переходить в другой российский клуб.
Обновлено в 14:03
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на него
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Меган Фокс вывела сыновей на улицу в девичьих платьях
Американская актриса и фотомодель Меган Фокс появилась на публике с сыновьями, одетыми в девичьи наряды.
Обновлено в 09:48
Здоровье
Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач
О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
The National Interest оценил возможности С-500
Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Кино
Netflix изменил сцену суицида из сериала «13 причин почему»
Стриминговый сервис Netflix принял решение отредактировать сцену самоубийства главной героини из финала первого сезона «13 причин почему».
Обновлено в 06:01
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
Обновлено в 03:15
Происшествия
Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали
Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в нескольких странах.
Обновлено в 13:01
Авто
Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии
Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Британские врачи разделили девочек-близнецов со сросшимися головами
Двухлетние девочки-близнецы, родившиеся со сросшимися головами, были разделены врачами одной из больниц в Великобритании.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30