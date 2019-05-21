Экономика
Рынок рекламы резко замедлил ростКоммерсантъ 04:36
Последний раз падение рекламных доходов телеканалов АКАР фиксировала в 2015 году: тогда в связи с резким падением рубля в декабре 2014-го доходы от рекламы упали на 22%. Быстрее других сегментов в первом квартале вырос интернет: за январь—март он вырос на 18%, до 51,5 млрд руб.
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