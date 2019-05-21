Экономика

Рынок рекламы резко замедлил ростКоммерсантъ 04:36

Последний раз падение рекламных доходов телеканалов АКАР фиксировала в 2015 году: тогда в связи с резким падением рубля в декабре 2014-го доходы от рекламы упали на 22%. Быстрее других сегментов в первом квартале вырос интернет: за январь—март он вырос на 18%, до 51,5 млрд руб.
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Рекламные доходы телеканалов сократились впервые за четыре года

Ведомости17:44

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

REGNUM04:28

Рост рекламного рынка РФ в январе-марте замедлился до 4%

Финмаркет06:37

Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам I квартала вырос на 18%

ТАСС07:00

Бизнес перевел рекламу из ТВ в интернет

Полит.ру05:36

Рекламодатели забыли о брендах

Коммерсантъ14:44

Эксперты заявили о сокращении рекламных бюджетов в регионах

DP.RU05:37
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Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Хоккей

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

В первом периоде хоккеисты "Тре крунур" открыли счет после гола Габриэля Ландескога и на перерыв команды ушли при преимуществе Швеции.
Обновлено в 16:29
Финансы

Фондовая Америка начала торги в плюсе

На фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,2% с ранее прогнозировавшихся 3,3%.
Обновлено в 10:23
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не планируют воевать с Ираном

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Вашингтон ведет «опасную игру», увеличивая военный контингент в Персидском заливе.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Гаджеты

Цены видеокарт на базе AMD Navi окажутся выше ожидаемых

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei

На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Обновлено в 17:01
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Энергетика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 14:48
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Кино

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

На севере Нигерии жертвами нападения бандитов стали более 26 человек.
Обновлено в 17:12
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Хоккей

Вратарь сборной Швеции: счастлив, что мне дали сыграть с Россией

Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрём подвёл итоги проигранного матча с Россией (4:7).
Обновлено в 17:22
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Космос

В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света

Обновлено 19 мая в 06:09
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Общество

Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика

Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.
Обновлено в 10:27
Общество

МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:31
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