Экономика

Рынок рекламы резко замедлил ростКоммерсантъ 04:36

Последний раз падение рекламных доходов телеканалов АКАР фиксировала в 2015 году: тогда в связи с резким падением рубля в декабре 2014-го доходы от рекламы упали на 22%. Быстрее других сегментов в первом квартале вырос интернет: за январь—март он вырос на 18%, до 51,5 млрд руб.
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Рекламодатели забыли о брендах

Коммерсантъ14:44

Эксперты заявили о сокращении рекламных бюджетов в регионах

DP.RU05:37

Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам I квартала вырос на 18%

ТАСС07:00

Бизнес перевел рекламу из ТВ в интернет

Полит.ру05:36

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

Ведомости05:24

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

REGNUM04:28

Рост рекламного рынка РФ в январе-марте замедлился до 4%

Финмаркет06:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Обновлено в 14:55
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей

Овечкин отличился в матче со сборной Швеции на ЧМ с передачи Малкина

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 на рендерах

Обновлено в 15:32
Энергетика

Reuters сообщил о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

Планы по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» потерпели неудачу, сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Политика

Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Футбол

Бердыев может сменить Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в ближайшее время может возглавить ЦСКА.
Обновлено в 10:49
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Мохаммади летом покинет «Ахмат»

Обновлено в 07:08
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Общество

Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Обновлено в 12:34
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Игры

Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой

Обновлено в 04:36
Технологии

В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков

Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Футбол

Петр Чех станет спортивным директором «Челси»

Как сообщает Sky Sports, 37-летний вратарь будет назначен спортивным директором клуба, за который он выступал 11 лет.
Обновлено в 15:03
Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro

Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 15:43
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
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