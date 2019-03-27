Финансы

Рынок подрос на позитивном внешнем фонеFinam.Ru вчера в 12:46

Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,6% до 2513 пунктов, а РТС вслед за укреплением рубля прибавил 0,13% до 1230 пунктов. Внешний фон сегодня позитивен: американский S&P 500 к вечеру прибавлял 0,78%, а общеевропейский STOXX 600 рос на 0,78%.
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Индекс МосБиржи упал на 1%, индекс РТС - на 1,9%

Финмаркет11:59

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:36

Российский рынок сегодня не будет снижаться дальше

SIA.ru08:30

Рынок подрос на позитивном внешнем фоне

Finam.Ruвчера в 12:46

Рынок акций РФ растет на умеренно позитивном внешнем фоне

ПРАЙМвчера в 09:08
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:07
Футбол

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Мораес за сборную Бразилии не выступал.
Обновлено в 08:18
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Спорт

Олег Васильев: «Медведева боролась за медаль всеми доступными и легальными способами. Ее бронза дорогого стоит»

Медведева боролась за свою медаль всеми доступными и легальными способами.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

Один из обвиняемых по делу о мошенничестве, по которому проходит экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, скрылся за рубежом, сообщил Следственный комитет (СК) России.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Культура

Александринский и Волковский театры объединят

Как стало известно в среду, 27 марта, Александринский и Волковский театры будут объединены.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Политика

США собрались высадиться на Луне в ближайшие пять лет

Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Италия забила шесть безответных мячей Лихтенштейну в отборе Евро-2020

Сборная Италии по футболу разгромила Лихтенштейн в матче второго тура квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Происшествия

ФСБ проводит обыски у десятков крымских татар

В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел "Хизб ут-тахрир".
Обновлено в 04:26
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Обновлено в 07:30
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

Обновлено в 11:57
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