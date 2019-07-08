Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
ЖКХ
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Обновлено вчера в 22:44
Технологии
Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов
Российская компания F2FGroup разработала телефонный бот, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
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Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 01:19
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Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную Аргентины
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранён на два года от выступлений за национальную команду.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
В ВВС Индии опасаются, что «Рафалям» могут помешать индийские голуби
Обновлено вчера в 03:30
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Экономика
Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Иран приступил к обогащению урана выше допустимого по СВПД максимума
Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи сообщил, что в Иране приступили к обогащению урана выше уровня в 3,67 процента, то есть выше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) максимума.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено вчера в 12:45
Транспорт
Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей
Если ранее грузчики получали около 45 тысяч в месяц, то после коллапса, когда аэропорт в сутки не успевал обрабатывать по 2000 единиц багажа (его приходилось отправлять другими рейсами), сотрудникам увеличили зарплаты до 200 тысяч.
Обновлено вчера в 19:36
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки
Сборная Бразилии стала победительницей Кубка Америки. В финале бразильские футболист одержали победу над командой Перу со счётом 3:1.
Обновлено в 00:19
Кино
Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
Обновлено вчера в 16:06
Путешествия
Россияне посоветовали иностранным туристам посетить Петербург
Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.
Обновлено в 01:23
Общество
Экс-глава РСТ Забайкалья Батуева стала министром ЖКХ
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году
Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58