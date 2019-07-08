“Ъ” стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт “Ъ” стали известны подробности скандального уголовного дела обвиняемого в терроризме бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, позже советника председателя ведомства Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.

с чего всё началось

Происшествия В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Происшествия Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

Путешествия Россияне рассказали, какие города стоит посетить иностранным туристам Специалисты сервиса провели опрос среди 34 тысяч россиян и определили, какой по их мнению город необходимо посетить иностранному туристу в первую очередь.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Политика Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.

Шоу-бизнес Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь.

Политика Россия и Украина проведут прямой телемост Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала черное-белое фото дочери Лизы Певица Алла Пугачева показала в Instagram необычную фотографию дочери. Лиза Галкина запечатлена крупным планом в черно-белом цвете.

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Футбол Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать» Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.

Политика Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья Пресс-служба врио губернатора сообщила уже о шести назначениях.

Происшествия В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.

Здоровье Врачи назвали продукты, которые мешают нам похудеть Часто мечтающие о стройной фигуре волгоградцы отказываются от большого количества продуктов, забывая при этом про неочевидные, которые на самом деле мешают сбрасывать вес.

Футбол Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).