Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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“Ъ” стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт “Ъ” стали известны подробности скандального уголовного дела обвиняемого в терроризме бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, позже советника председателя ведомства Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.Коммерсантъвчера в 17:59
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Рынок поддельных люксовых товаров в России превысил оборот легального сегмента
Эхо Москвывчера в 19:03
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Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
На юге Таджикистана 14 заключенных насмерть отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Путешествия
Россияне рассказали, какие города стоит посетить иностранным туристам
Специалисты сервиса провели опрос среди 34 тысяч россиян и определили, какой по их мнению город необходимо посетить иностранному туристу в первую очередь.
Обновлено в 00:03
Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено 06 июля в 10:20
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild рассказал, почему Германия нуждается в "Северном потоке — 2".
Обновлено вчера в 21:46
Общество
Индонезия потеряла часть суши размером со столицу за 15 лет
Обновлено в 00:25
Политика
Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Беженцы ежедневно возвращаются в Сирию из Ливана
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Мать Жанны Фриске не сомневалась, что дочь победит рак
Мать скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Ольга Копылова заявила, что была уверена в том, что ее дочь победит страшную болезнь.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала черное-белое фото дочери Лизы
Певица Алла Пугачева показала в Instagram необычную фотографию дочери. Лиза Галкина запечатлена крупным планом в черно-белом цвете.
Обновлено в 00:14
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Семья Бута прилетит в США 8 сентября для встречи с ним
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья
Пресс-служба врио губернатора сообщила уже о шести назначениях.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые мешают нам похудеть
Часто мечтающие о стройной фигуре волгоградцы отказываются от большого количества продуктов, забывая при этом про неочевидные, которые на самом деле мешают сбрасывать вес.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев
Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00