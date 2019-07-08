Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
“Ъ” стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт “Ъ” стали известны подробности скандального уголовного дела обвиняемого в терроризме бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, позже советника председателя ведомства Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок поддельных люксовых товаров в России превысил оборот легального сегмента
Эхо Москвывчера в 19:03
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Обновлено вчера в 23:19
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского
В Сети появилось видео, снятое на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде, где президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено вчера в 00:26
Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В ОБСЕ призвали РФ отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, которая осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Литвинова предстала в образе Малифисенты на съемочной площадке
Известно лишь, что в «Северном ветре» сыграют сама Литвинова, ее дочь Ульяна, Светлана Ходченкова и многие другие известные актеры.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Около 24 тыс. жителей Приангарья получили материальную помощь
Единовременную материальную помощь выплатили почти 24 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Общество
Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области
Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Тюменские предприниматели продают бизнес из-за усиления контроля
Тюменские предприниматели вынуждены продавать бизнес из-за усиления контроля со стороны надзорных органов.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В правительстве Забайкалья произошли новые назначения
Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:57
Авто
Снимки BMW X6M без камуфляжа появились в интернете
Не считая шильдиков, спереди новая BMW X6M получит особую радиаторную решетку с пятью сдвоенными «перекладинами» в ноздрях, другой передний бампер с увеличенными воздухозаборники, более стремительные зеркала традиционной формы (как на других М-ках).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
ЖКХ
В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07