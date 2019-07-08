Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Политика
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Минск готов на высоком уровне обеспечить встречу президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе
Съемочная группа горловского телевидения попала под обстрел на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, пострадавших нет, заявил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
Обновлено в 07:17
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Авто
За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто
Компания Nissan отмечает десятилетие завода в Петербурге. За время своей работы это предприятие успело выпустить 370 000 машин.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Музыка
Утрата для джаза: умер лидер группы «Каданс» Герман Лукьянов
5 июля в возрасте 82 лет скончался советский, российский джазовый музыкант, мультиинструменталист и композитор, лидер проекта "Каданс", одна из ярких величин отечественного джаза Герман Лукьянов.
Обновлено в 08:12
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Кино
Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука
Обновлено в 03:06
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Экономика
«Ведомости»: Антипинский НПЗ возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в конце июля возобновит работу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:16
Культура
К 80-летию ВДНХ подготовили выставку Пикассо
Выставку приурочат к 80-летию ВДНХ. Будут действовать льготы и бесплатный вход на выставку в третье воскресенье каждого месяца.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
«Катастрофа планетарного масштаба» на АС-31 «Лошарик» дошла до Кремля
В пресс-службе Кремля прокомментировали обсуждение слов некоего участника похорон российских подводников, погибших при пожаре на АС-31 "Лошарик".
Обновлено в 08:07
Футбол
Дани Алвес стал первым футболистом, выигравшим 40 трофеев
Бразильский защитник Дани Алвес стал первым футболистом в истории, выигравшим 40 трофеев за время карьеры.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Минтранс назвал условия полетов грузинских авиакомпаний в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию возобновятся только после того, как будут предоставлены программы авиационной безопасности и аудита, заявил пресс-секретарь Минтранса Александр Волков в эфире «Россия 1».
Обновлено в 04:41
Авто
Jeep в июне увеличил продажи в России на 32%
Несмотря на общий спад автомобильного рынка в России (-7%) продажи Jeep выросли на 32% в июне и составили 154 машины.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25