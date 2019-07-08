Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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