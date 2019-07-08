Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
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Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
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Обновлено в 00:59
Экономика
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Обновлено в 03:10
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Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
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Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
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В Волгоградской области клещи покусали 1745 человек
В рамках еженедельного мониторинга ситуации Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области зарегистрировало с начала сезона 1745 человек, пострадавших от укусов клещей, что не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в ведомстве.
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Британия проверит утечку писем своего посла в США
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На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов
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Армия и оружие
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Самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты опроса РИА Новости.
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Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
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