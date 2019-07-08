Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальныйРБК вчера в 22:40
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
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Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
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Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
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Обновлено в 05:51
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Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию
Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля.
Обновлено в 05:20
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
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«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
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Путешествия
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Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
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Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
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В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
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Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины выступить в Лиге наций
Ранее появилась информация, что УЕФА пригласил сборную Аргентины выступить в Лиге наций после скандала на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 06:19