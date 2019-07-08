Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс обогатился больше легальногоТелеканал 360° вчера в 01:57
Теневой рынок за год заработал больше денег на продаже поддельных товаров, чем официальные ретейлеры. Так, реплики брендов уходили за 280 миллиардов рублей, а оригинальный товар — за 248 миллиардов рублей. Такие результаты показало исследование компании Brandmonitor.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъ07 июля в 17:59
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Российские модники накупили поддельных «Шанель» и «Гуччи» на 280 млрд рублей
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Эксперт прокомментировал исследование о рынке поддельных люксовых товаров в России
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