По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

Теневой рынок за год заработал больше денег на продаже поддельных товаров, чем официальные ретейлеры. Так, реплики брендов уходили за 280 миллиардов рублей, а оригинальный товар — за 248 миллиардов рублей. Такие результаты показало исследование компании Brandmonitor.

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