По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

Согласно оценкам Fashion Consulting Group (FCG), продажи люксовых брендов в России выросли на 5% до 248 млрд рублей. Таким образом, объем торговли люксовыми подделками может превышать оборот продаж оригиналов почти на 13%.

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