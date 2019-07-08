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с чего всё началось

Согласно оценкам Fashion Consulting Group (FCG), продажи люксовых брендов в России выросли на 5% до 248 млрд рублей. Таким образом, объем торговли люксовыми подделками может превышать оборот продаж оригиналов почти на 13%.

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