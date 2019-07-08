Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальныйГазета.Ru 02:43
Согласно оценкам Fashion Consulting Group (FCG), продажи люксовых брендов в России выросли на 5% до 248 млрд рублей. Таким образом, объем торговли люксовыми подделками может превышать оборот продаж оригиналов почти на 13%.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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Российские модники накупили поддельных «Шанель» и «Гуччи» на 280 млрд рублей
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:27, Вашингтон
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