Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%REGNUM 01:45
На сегодняшний день годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент. Такие выводы сделали аналитики компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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