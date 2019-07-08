Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%REGNUM 01:45
На сегодняшний день годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент. Такие выводы сделали аналитики компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские модники накупили поддельных «Шанель» и «Гуччи» на 280 млрд рублей
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Общество
Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах
Мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Политика
Грузинский телеканал приостановил вещание после ругани в адрес Путина
По данным «Рустави 2», пикеты начались после того, как один из журналистов телеканала нецензурно выразился в адрес российского президента.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Обновлено в 07:34
Происшествия
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Политика
В Тбилиси начались столкновения участников двух акций
По другую сторону полицейского кордона находятся участники акции протеста, которая длится уже 18 дней подряд под лозунгом «Нет российской оккупации».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал грузинского телеведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2», и назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 13:51
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Игры
Журналисты показали первые 13 минут Control
Обновлено в 12:25
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
«Макдоналдс» может заплатить штраф в 500 тысяч рублей из-за соуса
Антимонопольный орган усмотрел в действиях компании нарушение закона о рекламе, и теперь ООО «СРП» грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Футбол
Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ
Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Полиция применила газ против протестующих в Анкаре
Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против студентов Ближневосточного технического университета Анкары, которые протестуют против вырубки деревьев на территории вуза для строительства общежития.
Обновлено в 13:33
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд»
В понедельник, 8 июля, стало известно о том, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 13:35