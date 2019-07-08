По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

На сегодняшний день годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент. Такие выводы сделали аналитики компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.

Происшествия Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Авто Renault обновил Duster первого поколения Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Общество В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.

Политика Трамп отказался иметь дело с британским послом Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.

Футбол Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.

Политика В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».

Политика Министр экономики ФРГ подчеркнул важность «Северного потока-2» В интервью изданию Bild министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал, что реализация проекта «Северный поток - 2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а наоборот, принесет ему выгоду, пишет РИА Новости.

Политика Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Общество Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами.

Политика Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона помолодела на 30 лет Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.

Экономика Хотели из бюджета: бизнес просит займы под 3% на строительство отелей Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Футбол Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита» «Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Армия и оружие Сербы испытали собственного гусеничного робота Лазерный дальномер действует на 2 км. В составе конструкции робота находится специальная баллистическая броня.