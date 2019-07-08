По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

Годовой оборот рынка поддельных люксовых товаров достиг 280 млрд рублей, в то время как объем легального рынка оценивают в 250 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor.

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