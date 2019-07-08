Экономика
Рынок поддельных люкс-товаров превысил легальный по оборотуМойка78 вчера в 01:06
Годовой оборот теневого сегмента рынка превышает уровень продаж легального. Речь идет, в частности, о реализации фейковых товаров класса люкс, заявили аналитики компании Brandmonitor.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъ07 июля в 17:59
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