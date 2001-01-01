Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальныйКоммерсантъ 17:59

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По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
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Рынок поддельных люксовых товаров в России превысил оборот легального сегмента

Эхо Москвы19:03

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

Коммерсантъ17:59
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