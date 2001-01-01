Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальныйКоммерсантъ 17:59
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня
До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено в 20:14
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено в 19:25
Общество
На зарядку становись: как в Барнауле развивается рынок портативного электротранспорта
Константин Атрощенко считает, если Барнаул будет работать над инфраструктурой, люди начнут переходить на электротранспорт, но "быстрых изменений тут ждать не стоит".
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Защитники неба уверенно смотрят в будущее
За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54
Политика
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским
Телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Политика
Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»
Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:16
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Кино
В Германии умер продюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено в 21:32
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:42
Общество
Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки
Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.
Обновлено в 20:00
Политика
Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
День, когда Россия стала империей и военной супердержавой
Полтавская битва, произошедшая 8 июля 1709 года, стала водоразделом в истории двух стран — России и Швеции.
Обновлено в 05:50
Общество
Шиес как точка сборки гражданского общества
Мусорный полигон Шиес стал одной из точек сбора граждан России против произвола и бездействия чиновников.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фигуру на пляже
Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Политика
Девяткин возглавил комитет культуры Читы
Вячеслав Девяткин, который длительное время работал в комитете культуры администрации Читы, назначен его председателем.
Обновлено в 21:17