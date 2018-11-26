Финансы
Рынок открылся небольшим ростом, покупают акции банковского сектора
Рынок открылся небольшим ростом, покупают акции банковского сектораFinam.Ru02:14
В лидеры роста сразу вышел "Сбербанк", прибавивший 1,2% после вчерашней просадки. Кроме того, прибавляют бумаги "РУСАЛа" (+1,2%). В нефтегазовом секторе плюсуют "Роснефть" и "НОВАТЭК", набравшие в копилку по 1,1%. Акции банка "Санкт-Петербург" выросли на 1,6% после выхода отчета.
Finam.Ru02:14
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:48
Финансы
Аукционы ОФЗ: Минфин может сократить объем предложения до 10 млрд руб
На наш взгляд, учитывая ухудшение настроений инвесторов в последние два дня, Минфин может сократить объем предложения до 10 млрд руб. (против 20 млрд руб. на прошлой неделе), а также, скорее всего, предпочтет выставить на аукцион более короткие бумаги.
Обновлено в 02:51
Финансы
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8%
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.
Обновлено в 04:22
Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено в 03:56
Финансы
Нефть дорожает после падения к годовым минимумам
Фьючерсы на Brent прибавляют в цене 3.21% до $60.75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI дорожают на 3.17% до $52.02 за баррель.
Обновлено в 01:41
Финансы
МВФ перечислит Аргентине второй транш размером $7,6 млрд
26 ноября 2018 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и Аргентина достигли соглашения, которое позволит стране получить второй транш в размере $7,6 млрд в рамках программы кредитования.
Обновлено в 03:47
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 03:04
Финансы
Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня выше 68 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,75—68,25 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:38
Финансы
Емельянов: излишним бдением банки отваживают клиентов
Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.
Обновлено в 02:43
Финансы
Украина сократила госдолг на 0,5%
За октябрь Украина сократила свой государственный долг на 0,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства финансов, опубликованные на его сайте.
Обновлено в 04:28
Финансы
В новом году Сызрань возьмет кредитов на 560 миллионов рублей
Бюджет Сызрани 2019 года спланирован с превышением доходов над расходами в сумме 5 млн рублей, которые будут направлены на погашение муниципального долга.
Обновлено в 04:51
Финансы
Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка
АО «Газпромбанк» аккредитовал корпуса 7.1 и 7.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Петербурга.
Обновлено в 04:33
Финансы
Доллар укрепился после комментариев Трампа о торговле
Спрос на рисковые активы снизился на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, которые, по-видимому, ослабили надежды на перемирие в торговой войне с Китаем.
Обновлено в 04:23
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 27 копеек, евро — на 6
Курс доллара повысился на 27,28 копейки, составив 66,78 рубля (66,5072 рубля на 27 ноября).
Обновлено в 04:48
Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк.
Обновлено в 02:45