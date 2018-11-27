Финансы

Российский фондовый рынок потерял почти 150 млрд рублей за день
Банки.ру
вчера в 11:37

Инвесторы активно выходили и из российских ОФЗ, в итоге индекс гособлигаций снизился на 0,5%.
Банки.рувчера в 11:37

Подробнее о событии

Морской бой обошёлся фондовому рынку России в 150 млрд рублей

Саминвесторвчера в 23:16

Фондовый рынок России потерял 150 млрд рублей

News.ruвчера в 14:56

Российский фондовый рынок потерял почти 150 млрд рублей за день

Банки.рувчера в 11:37

Рынок открыл неделю падением бумаг «Сбербанка»

Finam.Ruвчера в 02:12
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Финансы

Фондовые рынки АТР торгуются разнонаправленно

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов изменяются разнонаправленно, при этом в Гонконге и Шанхае индикаторы снижаются после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что все же намерен повысить пошлины на китайские товары стоимостью $267 млрд со следующего года.
Обновлено в 01:50
Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 66,5072 руб

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 66,5072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,08 коп.
Обновлено в 00:02
Финансы

ЦБ снизит ключевую ставку после второй половины 2019 года

Как считают эксперты, в конце текущего — начале следующего года ключевая ставка, остающаяся с сентября 2018 года на уровне 7,5%, может возрасти.
Обновлено вчера в 10:56
Финансы

На Украине резко вырос курс обмена валют

Украинские банки, воспользовавшись введением военного положения, повысили курс обмена валют, сообщило вечером 26 ноября издание Financial club.
Обновлено в 01:50
Финансы

Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня выше 68 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,75—68,25 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 01:38
Финансы

Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено вчера в 09:15
Финансы

Эксперты советуют кировчанам хранить сбережения в валюте

О новом витке мирового экономического кризиса рассуждал в эфире нашей радиостанции исполнительный директор компании «Ажио-финанс» Константин Кропанев.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн

В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы

В Курске в текущем году выдано кредитов на пятьдесят миллиардов рублей

В течение первых трёх кварталов 2018 года курские филиалы кредитно-финансовых учреждений выдали заёмные средства на общую сумму в полсотни миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:40
Финансы

Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 00:35
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 01:56
Финансы

ВТБ повысил ставки по вкладам для действующих клиентов

ВТБ предложил своим действующим клиентам новый вклад «Лояльный» со ставкой 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы

ОФЗ: настроения ухудшились из-за коррекции в нефти

Падение цен на нефть и ослабление рубля в минувшую пятницу определили динамику ОФЗ, доходности которых во второй половине дня резко повысились.
Обновлено вчера в 03:35
Финансы

Норвежский ПФ не знает куда инвестировать деньги

Норвежский глобальный пенсионный фонд столкнулся с проблемой в области инвестирования. Фонд не знает куда вложить свои деньги.
Обновлено вчера в 18:29
Финансы

Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка

Банк выдает ипотечный кредит на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.
Обновлено вчера в 08:35
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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