Рынок онлайн-торговли вырос почти на 60%Retail & Loyalty 03:20

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.

с чего всё началось

Рынок онлайн-торговли в России показал рост на 59% за 2018 год и достиг показателя в 1,66 трлн рублей. Данные приводятся в сравнении с предыдущим годом. Таким образом, темпы роста рынка показали лучшие результаты с 2010 года, пишет РБК со ссылкой на источник.

Рынок онлайн-торговли вырос почти на 60%

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